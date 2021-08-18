Главный герой Resident Evil появился в шутере Rainbow Six Siege

Так, в рамках данной коллаборации Леон Кеннеди был добавлен в Rainbow Six Siege в качестве нового скина. Нововведение уже стало доступным для пользователей. Игроки получили доступ к его униформе, головному убору, скину для дрона и даже победному танцу. Помимо прочего в новом наборе есть скины оружия для внутриигровых V308, 417, SG-CQB, P9, LFP86 и новый талисман R.E. Elite Lion.

Отметим, что герои Resident Evil и ранее появлялись в других играх. В частности, буквально в начале года Леон Кеннеди и Джилл Валентайн были добавлены в хоррор-игру Dead by Daylight.