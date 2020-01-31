Главный герой "Ведьмака" появился в популярной игре про зомби

Модификация доступна любому желающему на популярном портале Nexusmods. После скачивания всех необходимых файлов, игроки могут без труда заменить в ремейке Resident Evil 2 игровую модель главного героя Леона Кеннеди на Белого Волка из не менее популярной игры The Witcher 3.

Напомним, что уже совсем скоро выйдет ремейк Resident Evil 3, в котором уже новые герои будут справляться со старой проблемой — нашествием зомби из-за неудачного эксперимента в корпорации Umbrella.