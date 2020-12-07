Главный игровой эксклюзив Microsoft определился с датой выхода

Раскрыл еще неанонсированную дату актер озвучки Брюс Томас, подаривший свой голос главному герою новой Halo. Сделал он это в рамках интервью, которое дал Dan Allen Gaming. Отметим, что для фанатов серии даже подобная информация может быть своеобразным лучиком надежды, так как Halo Infinite находится в разработке уже около 5 лет.

Напомним, что изначально игра должна была выйти еще 10 ноября 2020 года, аккурат к старту продаж Xbox Series X и S. Но из-за критики игроков, в том числе и уровня графического исполнения проекта, разработчики были вынуждены перенести новую Halo. При этом ни 343 Industries, ни Microsoft не стали объявлять хотя бы примерных новых сроков.