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Главный игровой эксклюзив Microsoft определился с датой выхода
Но успеют ли разработчики сделать из игры что-то более-менее интересное?
В сети появилась информация о том, что главный игровой эксклюзив Microsoft - Halo Infinite - наконец-то определился с датой выхода. Проект, раскритикованный геймерами за устаревшую графику, должен выйти уже весной 2021 года.
Раскрыл еще неанонсированную дату актер озвучки Брюс Томас, подаривший свой голос главному герою новой Halo. Сделал он это в рамках интервью, которое дал Dan Allen Gaming. Отметим, что для фанатов серии даже подобная информация может быть своеобразным лучиком надежды, так как Halo Infinite находится в разработке уже около 5 лет.
Напомним, что изначально игра должна была выйти еще 10 ноября 2020 года, аккурат к старту продаж Xbox Series X и S. Но из-за критики игроков, в том числе и уровня графического исполнения проекта, разработчики были вынуждены перенести новую Halo. При этом ни 343 Industries, ни Microsoft не стали объявлять хотя бы примерных новых сроков.