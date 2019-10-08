Главный недостаток Steam по версии разработчиков игр оказался ложью

Для этого зарубежное интернет-издание IGN связалось с шестью различными инсайдерами, имеющими прямое отношение к игровой индустрии и розничным сетям. В итоге журналистам удалось выяснить, что комиссию в 30% устанавливают почти все крупные площадки. Исключением из правил оказались Epic Games Store с его 12% от выручки, а также itch.io и Humble Store с 25%. Правда, в их случае 10% от выручки идут на благотворительность.

Также IGN выяснила, что самое затратное — это продавать игры в рознице, так как помимо комиссии с продажи, издателям приходится также оплачивать дополнительные расходы, такие как печать дисков.