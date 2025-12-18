Главный разработчик TES VI рассказал, как идут дела у проекта

Опубликовано 18 декабря 2025, 07:501 мин.
Главный разработчик TES VI рассказал, как идут дела у проектаСпойлер: точных сроков релиза нет
Разработка The Elder Scrolls VI идет «очень хорошо». Об этом рассказал глава Bethesda Тодд Говард в интервью Game Informer.
По его словам, большая часть студии сейчас занята именно TES VI, хотя компания традиционно ведет параллельную работу над несколькими проектами.
Говард подчеркнул, что команда не хочет торопиться и стремится «сделать все правильно», даже если процесс занимает больше времени, чем хотелось бы фанатам.
Дизайн-директор Bethesda Эмил Пальяруло поддержал эту позицию, заявив, что лучше подождать, чем выпустить игру, не оправдывающую ожиданий. Он сравнил разработку с блюдом, которое должно «дозреть в духовке».
TES VI была анонсирована еще в 2018 году, и с тех пор информации о проекте крайне мало. Новые комментарии — редкий, но обнадеживающий сигнал для поклонников серии.