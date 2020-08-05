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Главным героем в новом Assassinʼs Creed планировали сделать только женщину
Руководители подсчитали, что это плохо сказалось бы на продажах
Стало известно, что главным героем в новой серии популярной франшизы Assassinʼs Creed о викингах планировали сделать только женщину.
Об этом дизайнеру Seiiki рассказала одна из жертв бывшего креативного директора тайтла Ашрафа Исмаила. Напомним, что в конце июня он объявил о своем уходе из проекта. Так, согласно данным инсайдера, создатели игры думали над тем, чтобы главным героем Эйворой была именно женщиной. Однако с данной идеей пришлось распрощаться, поскольку на том, чтобы Эйвор был мужчиной настояли руководители студии. Инсайдер отметил, что по мнению руководителей, в противном случае игра бы не возымела успеха по продажам.
Стоит отметить, что в самом тайтле не будет строгой привязке к мужскому полу. Так, игроки смогут поменять пол героя с помощью меню.