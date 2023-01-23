Главу Xbox обвинили в «шаблонной отписке» из-за его письма по случаю массовых увольнений в Microsoft

Спустя какое-то время на руках у наших коллег из Kotaku оказалось письмо, которое по этому поводу разослал сотрудникам глава Xbox Фил Спенсер.

В нём руководитель «признал боль и трудности увольнений», но подчеркнул, что они необходимы для успеха будущих продуктов компании в долгосрочной перспективе. Он также пообещал ответить на все вопросы сотрудников и быть прозрачным с ними в ближайшие недели.

При этом человек, поделившийся этим письмом с Kotaku, заявил, что в компании гуляет скепсис относительно искренности Спенсера в своём обращении. По его словам, глава подразделения «прозвучал не искренне», как будто это был «корпоративный шаблонный ответ».

Вместе с тем сотрудник Microsoft выразил сомнение в том, что встречи или другие меры поддержки помогут кому-либо почувствовать себя лучше в сложившейся ситуации.