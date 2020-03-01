Глобальная стратегия про Вторую мировую войну стала временно бесплатной

В начале игры предоставляется на выбор два сюжета: в первом игра начинается с 1 января 1936, тогда как во втором сюжете с 14 августа 1939. В рамках игры геймерам предоставляется контроль над любой страной на Земле, существовавшей во время одного из двух предложенных сценариев.

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