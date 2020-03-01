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Глобальная стратегия про Вторую мировую войну стала временно бесплатной
Hearts of Iron IV
В последнее время сервис цифровой дистрибуции Steam богат на различные акции и выгодные предложения. Напомним, что ранее мы писали о проведении бесплатных выходных для научно-фантастический шутера Deep Rock Galactic, а также симулятора выживания ARK: Survival Evolved. Сейчас же временно бесплатной стала глобальная стратегия про Вторую мировую войну Hearts of Iron IV.
В начале игры предоставляется на выбор два сюжета: в первом игра начинается с 1 января 1936, тогда как во втором сюжете с 14 августа 1939. В рамках игры геймерам предоставляется контроль над любой страной на Земле, существовавшей во время одного из двух предложенных сценариев.
Игра доступна для бесплатной игры лишь в течение сегодняшнего дня. Однако приобрести ее с 60% скидкой можно и 2 марта. Для этого необходимо перейти по этой ссылке.