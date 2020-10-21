Глобальную стратегию Europa Universalis 2, основанную на мировой истории, раздают бесплатно и навсегда

Акция приурочена к 20-летию существующей серии стратегий. Получить игру бесплатно можно вплоть до 24 октября 16:00 по Москве. Для этого необходимо перейти по этой ссылке и нажать на баннер с раздачей.

В Steam, в свою очередь, также была запущена акция в честь 20-летия серии. Так, в сервисе можно приобрести 3 часть игры с 90% скидкой, то есть всего за 29 рублей. Продаются, к слову, и другие части, а также ряд дополнительного контента. Ознакомиться с предложением можно по этой ссылке.