God of War Ragnarok вышла с русской озвучкой. Но магазины привезли в РФ диски без неё

16:49, 17 ноября 2022
1 мин.
God of War Ragnarok вышла с русской озвучкой. Но магазины привезли в РФ диски без неёПользователи возмутились
Торговая сеть «М.Видео» сообщила о том, что так ожидаемая российскими геймерами приключенческая игра God of War Ragnarok поступит в ближайшее время, но только с русскими субтитрами, без дубляжа.
Пользователи возмутились ситуацией, один из комментаторов даже заявил, что это «подстава» и что ждал игру именно с русской озвучкой. Представители «М.Видео» подтвердили неприятную для игроков и для ритейлера ситуацию и заявили, что и «сами не рады» происходящему. «Сами не рады. Простите, что так вышло», — ответили геймерам в «М.Видео».
При этом российские пользователи готовы дольше ждать игру от другого поставщика, но с русским дубляжом, что и предложили продавцу. Но, как отметили представители «М.Видео», сделать так уже невозможно.
Источник фото:Xfire.com
Источник:Вконтакте
Автор:Андрей КадуковТеги:
#игры,