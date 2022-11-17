God of War Ragnarok вышла с русской озвучкой. Но магазины привезли в РФ диски без неё

Пользователи возмутились ситуацией, один из комментаторов даже заявил, что это «подстава» и что ждал игру именно с русской озвучкой. Представители «М.Видео» подтвердили неприятную для игроков и для ритейлера ситуацию и заявили, что и «сами не рады» происходящему. «Сами не рады. Простите, что так вышло», — ответили геймерам в «М.Видео».

При этом российские пользователи готовы дольше ждать игру от другого поставщика, но с русским дубляжом, что и предложили продавцу. Но, как отметили представители «М.Видео», сделать так уже невозможно.