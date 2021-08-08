GOG бесплатно отдает три игры

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Сегодня в 17:05
GOG бесплатно отдает три игрыSyndicate Wars, Syndicate Plus, Ultima Underworld 1+2
Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил новую акцию. В ее рамках сразу три игры можно ухватить со 100% скидкой — Syndicate Wars, Syndicate Plus, Ultima Underworld 1+2.
Отметим, что все три игры выпущены до 2000 года, поэтому обрадуются раздаче любители предаться ностальгии.
В Syndicate Wars играм необходимо взять на себя роль командира киберагентов, расправляясь с врагами и вкладывая средства в исследования для применения все новых технологий с целью совершенствования своих универсальных убийц.
Syndicate Plus, в свою очередь, представляет из себя тактическую игру. Ее можно встретить почти во всех списках «Лучших игр всех времен и народов».
Ultima Underworld 1+2 — ретро ролевая игра от первого лица.
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