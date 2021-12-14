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GOG объявил новогоднюю распродажу игр со скидками до -90%Также на сайте проходят бесплатные раздачи
Цифровой магазин GOG запустил масштабную новогоднюю распродажу игр. Скидки в ее рамках достигают до 90%. Более того, некоторые игры раздаются бесплатно.
Так, сейчас бесплатно раздают стратегию в реальном времени — Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Скачать со 100% скидкой ее можно сегодня и завтра по этой ссылке.
Красочная игра про девушку, страдающую шизофренией — Hellblade: Senua's Sacrifice — упала в цене на 74%. Так, если ранее ее можно было купить за 769 рублей, то сейчас она доступна всего за 199.
Ведьмак 3: Дикая Охота - Издание Игра Года продается с 79% скидкой. Цена упала с 1 499 рублей до 309.
Источник: GOG