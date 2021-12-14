GOG объявил новогоднюю распродажу игр со скидками до -90%

Так, сейчас бесплатно раздают стратегию в реальном времени — Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Скачать со 100% скидкой ее можно сегодня и завтра по этой ссылке.

Красочная игра про девушку, страдающую шизофренией — Hellblade: Senua's Sacrifice — упала в цене на 74%. Так, если ранее ее можно было купить за 769 рублей, то сейчас она доступна всего за 199.