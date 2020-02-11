Игры
Сегодня 14:47
GOG продает A Plague Tale и другие популярные игры с 70% скидками
Акция закончится 17 февраля
Сервис цифровой дистрибуции GOG объявил о запуске очередной распродажи. На этот раз со скидками продается целый ряд популярных игр, в числе которых известный симулятор выживания во времена чумы A Plague Tale.
Так, если раньше A Plague Tale можно было приобрести за 1499 рублей, то в рамках распродажи ее можно ухватить всего за 749 рублей.
60% скидка коснулась и другого симулятора выживания, а именно Frostpunk, стоимость которого упала с 599 рублей до 239 рублей.
А всего за 939 рублей можно ухватить ролевую игру The Surge 2. Напомним, что в обычное время стоимость данного тайтла составляет порядка 1699 рублей.
Однако стоит отметить, что специальное предложение является временным и завершится уже через шесть дней. Ознакомиться с полным списком игр, доступных со скидками, можно по ссылке.