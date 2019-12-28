GOG продает популярный шутер BioShock с 75% скидкой

Главным героем BioShock Infinite является Букер Девитт, которому в связи с долгами поручили отыскать, а также освободить девушку по имени Элизабет, которая с детства находится в заточении в уникальном, летающем городе Колумбия. В ходе игры Элизабет и Букеру предстоит не только выжить среди опасностей фантастического города, но и раскрыть его главную тайну.

Напомним, что ранее игру можно было приобрести за 2019 рублей, тогда как сейчас ее можно купить с 75% скидкой, а именно за 509 рублей.