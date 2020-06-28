GOG распродает игры вселенной Ведьмака с большими скидками

Так, всего за 39 рублей вместо прежних 249 можно ухватить цифровую адаптацию настольной игры The Witcher Adventure Game.

А всего за 159 рублей вместо прежних 399 рублей можно ухватить Ведьмак 3: Дикая Охота. С 70% скидкой, в свою очередь, можно установить стандартное издание Ведьмак 3: Дикая Охота. Напомним, что в обычное время тайтл доступен за 1199 рублей, тогда как в рамках распродажи его стоимость упала до 359.

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