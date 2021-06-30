Игры
Сегодня в 18:22
GOG распродает популярные игры со скидками до 85%Распродажа закончится через 4 дня
Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил акцию с большими скидками на популярные тайтлы.
Metro Exodus - Sam's Story предлагается пользователям с 59% скидкой — за 369 рублей вместо прежних 899.
На 60% упала цена Metro Exodus. Напомним, что в обычное время игра продается за 1 599 рублей, тогда как сейчас она доступна за 639.
С 74% скидкой, в свою очередь, можно ухватить игру про больную шизофренией девушку — Hellblade: Senua's Sacrifice. Ранее ее продавали за 769 рублей, а сейчас — за 199.
На 65% упала стоимость реалистичного симулятора жизни в средневековье — Kingdom Come: Deliverance. Сейчас игру можно ухватить за 209 рублей.
Ознакомиться со всеми играми, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Закончится она 4 июля.