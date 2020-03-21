Игры
Сегодня 15:21
GOG распродает популярные шутеры со скидками до 80%
От DOOM до BioShock
Эта неделя богата на игровые распродажи. Напомним, что ранее мы писали сразу о нескольких акциях в Steam, однако цифровой магазин GOG также не отстает. Так, сервис распродает популярные шутеры со скидками до 80%.
Так, BioShock Infinite Complete Edition, который ранее продавался за 2019 рублей можно ухватить всего за 509 рублей.
В то же время популярный шутер Metro 2033 Redux можно приобрести за 109 рублей. Напомним, что в обычное время его стоимость составляет 419 рублей.
Всего за 219 рублей вместо прежних 429 рублей, в свою очередь, можно купить Doom 3.
С 74% скидкой можно загрузить BioShock Remastered. Стоимость данного тайтла в рамках акции упала с 419 рублей до 109 рублей.
Ознакомиться с полным списком шутеров, которые участвуют в данной акции, можно по ссылке.