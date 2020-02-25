Игры
Сегодня 12:24
GOG распродает ролевые игры и шутеры со скидками до 80%
Акция закончится 2 марта
Сервис цифровой дистрибуции GOG, принадлежащий CD Projekt, запустил очередную акцию. Так, на этот раз онлайн-магазин распродает ролевые игры и шутеры со скидками до 86%.
Так, со скидкой можно приобрести ролевую игры Dark Quest 1 & 2. Отметим, что в обычное время ее стоимость составляет порядка 249 рублей, тогда как в рамках акции ее можно установить всего за 129 рублей.
Также со скидкой можно купить шутер Enter the Gungeon, стоимость которого упала с 349 рублей до 179 рублей.
А с 80% скидкой, в свою очередь, можно ухватить Elminage Gothic, которая с учетом скидки обойдется всего в 49 рублей.
Ознакомиться с полным ассортиментом игр, доступны по сниженным ценам, можно по этой ссылке. Стоит отметить, что акция является временной и закончится уже через шесть дней.