GOG распродает стратегии с большими скидками

С 69% скидкой, в свою очередь, можно купить The Last Federation Collection с пошаговым тактическим боем, основанным на глубокой симуляции всей солнечной системы и ее миллиардов жителей. Так, геймерам предстоит оказаться в роли последнего из убитой расы. Если раньше стоимость игры составляла порядка 449 рублей, то сейчас ее можно установить за 139 рублей.