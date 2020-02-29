Игры
Сегодня 12:20
GOG распродает стратегии с большими скидками
Скидки до 70%
Сервис цифровой дистрибуции GOG продолжает оснащать геймеров выгодными предложениями и всевозможными акциями. На этот раз магазин распродает стратегии с большими скидками.
Так, если раньше космическая стратегия AI War 2 продавалась за 435 рублей, то в рамках распродажи ее можно ухватить всего за 219 рублей.
AI War II - трейлер
С 69% скидкой, в свою очередь, можно купить The Last Federation Collection с пошаговым тактическим боем, основанным на глубокой симуляции всей солнечной системы и ее миллиардов жителей. Так, геймерам предстоит оказаться в роли последнего из убитой расы. Если раньше стоимость игры составляла порядка 449 рублей, то сейчас ее можно установить за 139 рублей.
The Last Federation - трейлер
Стоит отметить, что акция является временной и закончится уже через пять дней. Ознакомиться с полным ассортиментом игр, доступных по сниженным ценам, можно по этой ссылке.