GOG запустил распродажу игр с 90% скидками
Акция коснулась “замкового симулятора” в реальном времени, а именно Stronghold Crusader 2, который доступен с 90% скидкой. Напомним, что в обычное время его стоимость составляет порядка 899 рублей, тогда как со скидкой игра доступна за 89 рублей.
Также с 74% скидкой можно приобрести шутер от первого лица, стоимость которого упала с 699 рублей до 179 рублей.
Кроме того, скидки действуют и на другие кооперативные семейные игры, в числе которых игра, основанная на серии игрушек LEGO, а именно LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game. Так, если в обычное время ее можно купить за 450 рублей, то сейчас игра доступна за 139 рублей.
Стоит отметить, что акция является временной и завершится уже 17 февраля в 17:00 по Москве. Ознакомиться с полным списком игр, которых коснулись скидки, можно по ссылке.