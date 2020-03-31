Игры
Сегодня 18:45
GOG запустил распродажу игр со скидками до 90%
Акция продлится до 5 апреля
Цифровой магазин GOG запустил новую распродажу игр. В ней участвует порядка 94 тайтлов, а скидки достигают 90%.
Так, в рамках акции можно приобрести симулятор выживания Dawn of Man за 329 рублей вместо прежних 465 рублей.
А с 75% скидкой, в свою очередь, можно купить популярную мультиплатформенная игру Limbo. Напомним, что в обычное время она доступна за, тоже небольшие 199 рублей, однако сейчас ее можно ухватить всего за 49.
За 147 рублей предлагается установить историческую игру Ken Follett’s The Pillars of the Earth, которая основана на на мировом бестселлере Кена Фоллетта "Столпы Земли". Стоимость данной игры вне акции составляет порядка 699 рублей.
Стоит отметить, что акция является временной и закончится уже 5 апреля. Ознакомиться с полным списком игр, которые участвую в данной распродаже, можно по этой ссылке.