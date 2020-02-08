Игры
Сегодня 15:55
GOG запустил распродажу популярных ролевых игр
Акция закончится 10 февраля
Сервис цифровой дистрибуции GOG решил порадовать геймеров очередным выгодным предложением. На этот раз в онлайн магазине можно приобрести ряд популярных ролевых игр со скидками до 65%.
Так, всего за 99 рублей можно приобрести Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. Напомним, что в обычное время игра доступна за 269 рублей.
С 49% скидкой можно ухватить Neverwinter Nights 2 Complete, стоимость которй упала с 449 рублей до 229 рублей.
В то же время за 259 рублей вместо прежних 515 рублей можно загрузить игру Tyranny.
Акция также коснулась игры Pillars of Eternity II: Deadfire, которая продается с 40% скидкой, что позволит сэкономить 470 рублей.
Отметим, что акция является временной и завершится уже 10 февраля. Ознакомиться с полным списком игр, которые доступны со скидками можно по cсылке.