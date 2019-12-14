GOG запустил распродажу серии игр "Ведьмак" по максимальным скидкам

Так, первую часть нашумевшей игры можно приобрести с 80% скидкой, а это всего лишь 39 рублей, тогда как вторая часть “Ведьмак 2: Убийцы королей” доступна с 84% скидкой, то есть за 69 рублей вместо 419 рублей.

В рамках распродажи доступна и третья часть, которую можно урвать с 70% скидкой, заплатив всего 360 рублей вместо 1199 рублей.

По скидке можно также приобрести дополнения для игр, в числе которых “Каменные сердца” за 169 рублей (58% скидка), а также дополнение ”Кровь и Вино”, которое можно купить всего за 319 рублей (60% скидка).