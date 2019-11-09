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Сегодня 12:53

GOG запустил распродажу "Ведьмака" и прочих польских игр

Скидки до 90%
Компания GOG.COM запустила ежегодную распродажу “Made in Poland”, которая подразумевает скидки на польские игры. На сегодняшний день в распродаже представлено более 120 игры, в числе которых игры серии “Ведьмак”, которые можно ухватить с 85% скидкой.

Кроме того, пользователям также доступен популярный хоррор Layers of Fear с 79% скидкой, таким образом, стоимость игры составляет всего 89 рублей

Layers of Fear - трейлер

Также распродажа коснулась польской игры-стратегии, масштабы и качество которой не проигрывают классическим столпам жанра. Речь идет об игре Clash, которая вышла в далеком 1998 году.

Clash (1998) - трейлер

В рамках распродажи также можно ухватить такие игры, как This War of Mine: Soundtrack Edition, которая предлагается со скидкой в 75%

This War of Mine - трейлер на русском языке

Frostpunk, стоимость которой уменьшилась на 50%

Frostpunk - трейлер

а также Jack Orlando: A Cinematic Adventure - Director's Cut с 80% понижением цены

Jack Orlando: A Cinematic Adventure - трейлер

и многие другие игры.

Известно, что распродажа продлится до 12 ноября, завершение произойдет в 17:00 по Москве. Все игры, которые участвуют в ежегодной распродаже “Made in Poland” можно найти в специальном разделе на официальном сайте компании.