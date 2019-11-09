GOG запустил распродажу "Ведьмака" и прочих польских игр
Кроме того, пользователям также доступен популярный хоррор Layers of Fear с 79% скидкой, таким образом, стоимость игры составляет всего 89 рублей
Также распродажа коснулась польской игры-стратегии, масштабы и качество которой не проигрывают классическим столпам жанра. Речь идет об игре Clash, которая вышла в далеком 1998 году.
В рамках распродажи также можно ухватить такие игры, как This War of Mine: Soundtrack Edition, которая предлагается со скидкой в 75%
Frostpunk, стоимость которой уменьшилась на 50%
а также Jack Orlando: A Cinematic Adventure - Director's Cut с 80% понижением цены
и многие другие игры.
Известно, что распродажа продлится до 12 ноября, завершение произойдет в 17:00 по Москве. Все игры, которые участвуют в ежегодной распродаже “Made in Poland” можно найти в специальном разделе на официальном сайте компании.