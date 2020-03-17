GOG запустил весеннюю распродажу игр со скидками до 90%
В рамках распродажи сервис предлагает сэкономить 5260 рублей на покупке серии игр по вселенной “Ведьмака”. Однако есть возможность приобрести со скидкой отдельные игра серии. К примеру, Ведьмак 3: Дикая Охота — Издание “Игра года” доступно с 70% скидкой, тогда как Ведьмак 2: Убийцы королей можно купить всего за 69 рублей.
Также в рамках распродажи сервис удешевил приключенческие игры, в числе которых легендарная Assassin's Creed. Так, если в обычное время игра продается за 599 рублей, то сейчас ее можно приобрести всего за 208 рублей.
А с 65% скидкой, в свою очередь, можно ухватить необычную игру про девушку, страдающей от шизофрении - Hellblade: Senua's Sacrifice.
Стоит отметить, что весенняя распродажа продлится до 30 марта. Ознакомиться с полным ассортиментом игр, участвующих в акции, можно по ссылке.