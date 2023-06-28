Гонки не в почёте: в какие жанры игр чаще всего играют на смартфонах

Оказалось, что для 50% респондентов самые популярные игры — шутеры, или «стрелялки»; головоломки и стратегии популярны для 36% и 34% опрошенных соответственно. В аркады играют 29%, гонки и симуляторы предпочитают 27%, ролевые игры, или RPG — 23%. Реже всего пользователи отдают предпочтение казуальным играм — 14%, файтингам (дракам) — 13% и MOBA (многопользовательская арена) — 12%.

Для большинства опрошенных пользователей игры остаются одним из самых распространённых видов проведения досуга. 95,4% респондентов играют в видеоигры на смартфонах, 66,6% делают это ежедневно, 21% — несколько раз в неделю, 3,4% играют всего несколько раз в год.

Чаще всего для игр пользователи используют мобильные устройства — 68%, ПК — 25%. Игровые консоли при этом оказались менее популярны: PlayStation, XBox и Nintendo в качестве основного игрового устройства выбирают только 2,4%, 1,6% и 0,4% игроков соответственно.

Компания realme провела исследование по своим смартфонам. Так, среди тех, кто для игры выбирает смартфон realme, 25% предпочитают играть на смартфонах номерной серии бренда. Популярностью пользуются GT-серия — 19%, С-серия — 17,6%. Серию Narzo выбирают только 4% игроков, а еще 24% использует другие устройства. Причём владельцы realme GT чаще всего применяют доступный на этих смартфонах игровой режим для того, чтобы гаджет работал более плавно и быстро.