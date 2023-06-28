Гонки не в почёте: в какие жанры игр чаще всего играют на смартфонах

Гонки не в почёте: в какие жанры игр чаще всего играют на смартфонахСамыми популярными оказались стрелялки
Компания realme провела опрос среди российских пользователей смартфонов, чтобы выяснить, какие жанры мобильных игр являются самыми популярными.
Оказалось, что для 50% респондентов самые популярные игры — шутеры, или «стрелялки»; головоломки и стратегии популярны для 36% и 34% опрошенных соответственно. В аркады играют 29%, гонки и симуляторы предпочитают 27%, ролевые игры, или RPG — 23%. Реже всего пользователи отдают предпочтение казуальным играм — 14%, файтингам (дракам) — 13% и MOBA (многопользовательская арена) — 12%.
Для большинства опрошенных пользователей игры остаются одним из самых распространённых видов проведения досуга. 95,4% респондентов играют в видеоигры на смартфонах, 66,6% делают это ежедневно, 21% — несколько раз в неделю, 3,4% играют всего несколько раз в год.
Чаще всего для игр пользователи используют мобильные устройства — 68%, ПК — 25%. Игровые консоли при этом оказались менее популярны: PlayStation, XBox и Nintendo в качестве основного игрового устройства выбирают только 2,4%, 1,6% и 0,4% игроков соответственно.
Компания realme провела исследование по своим смартфонам. Так, среди тех, кто для игры выбирает смартфон realme, 25% предпочитают играть на смартфонах номерной серии бренда. Популярностью пользуются GT-серия — 19%, С-серия — 17,6%. Серию Narzo выбирают только 4% игроков, а еще 24% использует другие устройства. Причём владельцы realme GT чаще всего применяют доступный на этих смартфонах игровой режим для того, чтобы гаджет работал более плавно и быстро.