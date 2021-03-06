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Гоночная игра Dirt 5 стала временно бесплатной
А также баскетбольный симулятор NBA 2K21
Популярный сервис цифровой дистрибуции Steam запустил выходные дни дня гоночной игры Dirt 5. Так, в игру можно поиграть бесплатно вплоть до 8 марта.
В Dirt 5 игрокам предоставляется возможность покататься на 70 уникальных трассах в 10 локациях. Помимо того, что в игру можно сыграть бесплатно, на нее также действует скидка. Так, до 8 марта тайтл можно приобрести за полцены, то есть всего за 542 рубля вместо прежних 1085.
Бесплатные выходные также достались баскетбольному симулятору NBA 2K21. В него также можно сыграть бесплатно до 8 марта. Сделать это можно по этой ссылке. В рамках акции стоимость этого тайтла упала с 2499 рублей до 824.