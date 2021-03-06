Гоночная игра Dirt 5 стала временно бесплатной

В Dirt 5 игрокам предоставляется возможность покататься на 70 уникальных трассах в 10 локациях. Помимо того, что в игру можно сыграть бесплатно, на нее также действует скидка. Так, до 8 марта тайтл можно приобрести за полцены, то есть всего за 542 рубля вместо прежних 1085.