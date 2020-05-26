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Гоночную игру с огромным открытым миром The Crew 2 отдают с 75% скидкой
Акция продлится до 1 июня
Напомним, что нескольким ранее мы сообщали о том, что Steam отдаёт три части гонок на выживание Flatout всего за 119 рублей. Однако это не единственная гоночная игра, которую сервис отдает со скидкой.
Онлайн-магазин с 75% скидкой продает и популярный автосимулятор The Crew 2. Напомним, что данный тайтл представляет из себя гоночную игру с огромным открытым миром, в котором геймеры могут себе позволить путешествовать свободно. Причем игра не ограничивается только автомобилями. Так, в игре можно управлять как самолетам, так и лодками.
Напомним, что в обычное время стоимость тайтла составляет 1899 рублей, тогда как вплоть до 1 июня его можно урвать всего за 474. Загрузить игру можно по этой ссылке.