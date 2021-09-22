Гоночные игры Need for Speed распродают с большими скидками

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Гоночные игры Need for Speed распродают с большими скидкамиДо 4 октября
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил новую акцию, в рамках которого гоночные игры серии Need for Speed продаются с большими скидками.
Так, ухватить Need for Speed Heat Deluxe Edition предлагается с 86% скидкой. Напомним, что в обычное время тайтл продают за 3 999 рублей, тогда как сейчас он доступен за 559.
На 77% упала в цене игра Need for Speed Payback - Deluxe Edition. Ранее она продавалась за 1 399 рублей, а сейчас — за 321.
С 81% скидкой, в свою очередь, доступен набор EA Racing Pack — купить его можно за 2 254 рубля вместо 11 809. В его составе 6 игр серии Need for Speed, а также Dirt и Grid.
Ознакомиться со всеми играми, которые продаются со скидками в рамках распродажи, можно перейдя по этой ссылке. Закончится акция 4 октября.