Гоночные игры Need for Speed распродают с большими скидками

Так, ухватить Need for Speed Heat Deluxe Edition предлагается с 86% скидкой. Напомним, что в обычное время тайтл продают за 3 999 рублей, тогда как сейчас он доступен за 559.

На 77% упала в цене игра Need for Speed Payback - Deluxe Edition. Ранее она продавалась за 1 399 рублей, а сейчас — за 321.