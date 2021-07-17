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Гоночные игры продаются со скидками до 90%До 23 июля
В онлайн-магазине Humble bundle стартовала новая акция. В ее рамках гоночные игры можно ухватить с огромными скидками — вплоть до 90%.
На 90% упала стоимость сразу двух симуляторов автомеханика — Car Mechanic Simulator 2015 и Car Mechanic Simulator 2014.
С 80% скидкой, в свою очередь, можно ухватить такие игры, как Assetto Corsa, WRC 8 FIA World Rally Championship, Sébastien Loeb Rally EVO, Trailblazers, MXGP PRO и других.
Ознакомиться со всеми гоночными играми, которые продаются со скидками, можно перейдя по этой ссылке. Акция завершится через шесть дней.
Напомним, что сейчас в GOG проходит распродажа игр Warhammer. Приобрести тайтлы популярной серии можно вплоть до 19 июля.