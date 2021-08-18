Гоночные игры распродают с большими скидками

Так, с 70% скидкой продается тайтл Project CARS 3. Напомним, что обычной стоимость данного тайтла является сумма в 1 999 рублей, тогда как сейчас его можно приобрести за 599. С такой же скидкой предлагается к покупке и Project CARS 3 Deluxe Edition — цена упала с 3 199 рублей до 959.

Стоимость второй части игры данной серии — Project CARS 2 — снизилась на 85%. Если ранее ее можно было купить за 2 499 pублей, то сейчас она доступна за 374. Цена Deluxe издания упала до 449 рублей.

Также в рамках распродажи можно со скидкой встретить и ряд дополнительного контента к играм. Перейти на страницу акции можно по этой ссылке.