Гоночный симулятор Absolute Drift раздают бесплатно и навсегда

Absolute Drift представляет из себя аркадную гоночную игру с открытым миром. Игрокам предоставляется возможность прокачивать скиллы дрифта в свободных заездах, соревнованиях, а также на сложных трассах, расположенных в горах. Всего в игре есть более 24 трасс, 5 уникальных зон для свободной езды и все это приправлено электронной музыкой.

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