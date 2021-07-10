Гоночный симулятор The Crew 2 стал временно бесплатным

The Crew 2 представляет из себя гоночную игру с огромным открытым миром, в котором игроки могут свободно путешествовать. Геймерам предлагается поучаствовать в соревнованиях, причем делать это можно на суше, на море и в небе. Так, состязаться можно на различной технике — от машин и мотоциклов, до лодок и самолетов.

Сыграть в игру бесплатно можно вплоть до 12 июля. Помимо прочего на игру все это время будет действовать 80% скидка. Напомним, что в обычное время игра продается за 2 079 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить всего за 415.