Google хотела купить создателей Fortnite и магазина Epic Games Store

Это стало известно благодаря внутренним электронным письмам Google, обнародованным в ходе судебного разбирательства между ней и Epic Games по вопросам антимонопольного законодательства.

Письма раскрыли, что Google изначально стремилась повлиять на подход Epic Games к Android. Однако со временем амбиции компании расширились, и руководитель проекта Stadia Фил Харрисон предложил полностью выкупить Epic Games, возможно, совместно с Tencent.

В одном из писем говорится о стратегической ценности инвестиций в разработчиков Fortnite, особенно учитывая популярность игры, которая могла бы способствовать росту времени просмотра игр на YouTube и поддержке платформы Stadia.

Google была готова потратить до $2 млрд на приобретение 20% доли в Epic Games, но, по всей видимости, считала, что Tencent может быть не заинтересован в сделке. В итоге поисковый гигант отказался от покупки компании и дальнейшие события развивались по своему сценарию.