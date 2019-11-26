Google обвинила разработчиков игр в плохой работе собственной облачной игровой консоли Stadia

Компания заявила о том, что сервис Stadia предоставляет абсолютно все возможности для того, чтобы игроки получили заветные 60 кадров в секунду при нативном разрешение 4K, но игровые разработчики не торопятся писать достаточно качественный код, чтобы их игры работали при подобных показателях. По словам Google именно разработчики игр и виноваты в том, что многие проекты так и не сумели заработать в 4К при нужной частоте кадров даже спустя некоторое время после релиза сервиса. Но при этом поисковый гигант не оставляет надежду, выражая уверенность в том, что разработчики в дальнейшем займутся улучшением своих проектов и их оптимизацией под Stadia.