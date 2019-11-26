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Игры
Сегодня 16:07

Google обвинила разработчиков игр в плохой работе собственной облачной игровой консоли Stadia

При этом компания надеется на улучшение ситуации в ближайшее время
Очень сложно назвать запуск сервиса Google Stadia сколь угодно гладким. Почти с самого начала новейшая разработка поискового гиганта сталкивалась то с одной, то с другой проблемой, которая вызывала заметную злость в игровом комьюнити. И, как оказалось, технологический гигант не особо-то торопится признавать свою вину в случившемся, пытаясь “перекинуть” все на разработчиков игр.

Компания заявила о том, что сервис Stadia предоставляет абсолютно все возможности для того, чтобы игроки получили заветные 60 кадров в секунду при нативном разрешение 4K, но игровые разработчики не торопятся писать достаточно качественный код, чтобы их игры работали при подобных показателях. По словам Google именно разработчики игр и виноваты в том, что многие проекты так и не сумели заработать в 4К при нужной частоте кадров даже спустя некоторое время после релиза сервиса. Но при этом поисковый гигант не оставляет надежду, выражая уверенность в том, что разработчики в дальнейшем займутся улучшением своих проектов и их оптимизацией под Stadia.

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Сравнение графики на Stadia и Xbox One X

Напомним, что игроков возмутил тот факт, что несмотря на обещанные 4К и 60 к/сек, тот же Red Dead Redemption 2 запускается лишь в 1440p, а Destiny 2 и вовсе в 1080p.