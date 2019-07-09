Google пообещала пользователям сервиса Stadia бесконечную поддержку игр

Компания Google обновила страничку часто задаваемых вопросов в разделе поддержки своего будущего облачного игрового сервиса Stadia, добавив новую информацию.

В частности Google пообещала, что если разработчик игры перестанет поддерживать платформу Stadia, в сервисе Stadia игра останется доступной для пользователей, купивших лицензию на стриминг.

В сообщении уточняется: «После того, как вы купили игру, вы получаете право играть в неё. В будущем есть возможность, что некоторые игры станут недоступны для покупки, но существующие пользователи всё ещё смогут играть в неё». Все ранее приобретённые игры останутся доступны своим покупателям.

Также Google подтвердила поддержку в Stadia многопользовательских игр, включая тренировочные совместные режимы. Можно использовать до четырёх контроллеров Stadia для локальных многопользовательских игр.