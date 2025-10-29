Google пообещала, что любой сможет создать игру без программирования с помощью ИИ до конца 2025 года

Google пообещала, что любой сможет создать игру без программирования с помощью ИИ до конца 2025 годаЖдем-ждем-ждем
Представитель компании Логан Килпатрик подчеркнул, что ИИ возьмёт на себя всю техническую часть — от настройки движка до подключения нужных API.
Новая версия AI Studio уже позволяет вайб-кодить — описывать проект простыми словами, а нейросеть сама собирает приложение, подбирая модели и сервисы. Например, если пользователь захочет сделать генератор изображений, система автоматически подключит нужные инструменты Google.
Теперь компания планирует расширить возможности AI Studio до создания простых игр, где можно будет управлять персонажами, сюжетом и правилами без единой строчки кода.
Килпатрик отметил, что цель проекта — «привести в индустрию 100 млн новых разработчиков» и дать людям возможность творить без технических барьеров.
Ограничения, впрочем, останутся: создать аналог Civilization с помощью ИИ пока невозможно — речь идёт о небольших играх для друзей или простых сюжетных прототипах.
Тем не менее, Google уверена, что именно такие инструменты откроют новую эпоху демократизации геймдева.