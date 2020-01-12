Google позволит запускать компьютерные игры на смартфонах

По их словам, при попытке запустить игру им предоставляется возможность выбрать не только PC и Chromecast Ultra в качестве устройства для запуска проекта, но и сам смартфон. Инсайдеры отметили, что на данный момент Google приступила к рандомному тестированию, которое позволит компании изучить поведение различных устройств во время стриминга игр в Stadia.

Предполагается, что официальный запуск Stadia на остальных смартфонах, работающих на базе Android, произойдет уже в скором времени.