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Google позволит запускать компьютерные игры на смартфонах
С помощью сервиса Stadia
Google и ранее заявляла о том, что собирается интегрировать свой фирменный облачный игровой потоковый сервис Stadia на различные устройства, однако сейчас компания перешла к активным действиям. Так, буквально на прошлой недели многие владельцы Android-смартфонов, в числе которых OnePlus 6T, Samsung Galaxy 10e и Note 9, начали сообщать о появившейся возможности запустить сервис прямо на смартфоне.
По их словам, при попытке запустить игру им предоставляется возможность выбрать не только PC и Chromecast Ultra в качестве устройства для запуска проекта, но и сам смартфон. Инсайдеры отметили, что на данный момент Google приступила к рандомному тестированию, которое позволит компании изучить поведение различных устройств во время стриминга игр в Stadia.
Предполагается, что официальный запуск Stadia на остальных смартфонах, работающих на базе Android, произойдет уже в скором времени.