Google позволит запускать облачные игры сразу из поиска

Когда пользователь наберёт название игры в поиске, то увидит её описание и кнопку «Играть». После нажатия будет предложена авторизация или регистрация в облачных игровых сервисах: Google Stadia, Amazon Luna, Xbox Cloud Gaming и NVIDIA GeForce Now.

Но пока функция доступна ограниченному количеству пользователей для тестирования, и когда станет общедоступной, неизвестно.