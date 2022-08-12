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Google позволит запускать облачные игры сразу из поиска

Пока функция тестируется
Google тестирует новую функцию своей поисковой системы. Теперь запускать игры в облачных сервисах можно сразу и поисковой выдачи.
Google позволит запускать облачные игры сразу из поиска

Когда пользователь наберёт название игры в поиске, то увидит её описание и кнопку «Играть». После нажатия будет предложена авторизация или регистрация в облачных игровых сервисах: Google Stadia, Amazon Luna, Xbox Cloud Gaming и NVIDIA GeForce Now.

Но пока функция доступна ограниченному количеству пользователей для тестирования, и когда станет общедоступной, неизвестно.

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