Google представила игровой стриминговый сервис Stadia

Компания Google на конференции GDC 2019 (Game Developers Conference) представила игровой стриминговый сервис Stadia. В прошлом году проект уже дебютировал в тестовом виде как Project Stream, он позволял играть в Assassin’s Creed: Odyssey через веб-браузер бесплатно несколько месяцев.

Project Stream продемонстрировал, что Google способна транслировать игры в качестве 1080p с частотой 60 кадров в секунду. По словам компании, Stadia поддерживает 4K-видео на скорости 60 кадров в секунду с поддержкой HDR и объёмным звуком. В будущем планируется поддержка 8K и 120 к/с.

Google подчеркнула, что Stadia не является новой игровой консолью-конкурентом PS4 или Xbox One. Это облачный сервис, который будет работать на существующих современных устройствах, включая ноутбуки, десктопы, телевизоры и даже смартфоны. Поскольку основная обработка производится в облаке, устройству необязательно иметь мощные процессор и графику.

Также был представлен контроллер Stadia Controller с поддержкой Wi-Fi. Он подключается к игре в облаке и взаимодействует с сервером напрямую, а не через смартфон, планшет или ТВ. У контроллера есть специальная кнопка для захвата игровых сессий и заливки их на YouTube. Также есть кнопка доступа к голосовому помощнику Google Assistant.