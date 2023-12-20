Google вспомнила, что она «корпорация добра»: продлен срок переноса геймпада Stadia на Bluetooth«Don't be evil» (c)
Если у вас есть WiFi-контроллер Stadia (ну, а вдруг), который пылится без дела, то теперь у вас есть целый год, чтобы превратить его в Bluetooth-устройство. Изначально срок истекал в конце этого года, но теперь он щедро продлен до 31 декабря 2024 года.
Для тех, кто в танке, Google прекратила поддержку Stadia в начале этого года. Но вот в чем дело: вы можете вдохнуть новую жизнь в свой контроллер Stadia, включив Bluetooth. Вы можете отказаться от эксклюзивности и подключить его к ПК, Mac, телефонам или планшетам, превратив потенциальный «мусор» в полноценное игровое устройство.
Переход на Bluetooth — дело трех минут, USB-кабель, и вуаля. Нажмите и удерживайте кнопку Y и кнопку Stadia в течение двух секунд, и ваш контроллер в режиме «сопряжения».