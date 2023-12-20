Google вспомнила, что она «корпорация добра»: продлен срок переноса геймпада Stadia на Bluetooth

«Don't be evil» (c)

Если у вас есть WiFi-контроллер Stadia (ну, а вдруг), который пылится без дела, то теперь у вас есть целый год, чтобы превратить его в Bluetooth-устройство. Изначально срок истекал в конце этого года, но теперь он щедро продлен до 31 декабря 2024 года.