Google выпустила 7 мини-игр в стиле приставки Sega в честь Олимпиады в Токио

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Сегодня в 12:18
Google выпустила 7 мини-игр в стиле приставки Sega в честь Олимпиады в ТокиоОтличный способ погрузиться в детство
Уже сегодня в Токио начнутся летние Олимпийские игры. В честь этого события Google представила новый интерактивный дудл, выполненный в стилистике 16-битных ретро-игр времён приставки Sega.
Новый проект является самым крупным за всю историю IT-компании. Как пишет ТН, в создании свежего дудла Google помогала японская анимационная студия STUDIO 4°C.
Что интересно, каждая мини-игра представляет из себя ту или иную спортивную дисциплину, которая была введена впервые или наоборот, вернулась на летние олимпийские соревнования. К таковым относятся скейтбординг, настольный теннис и скалолазание.
Отметим, что желающие поиграть в игры на главной поиска Google должны поторопиться — дудл будет доступен до конца сегодняшнего дня.