Google выпустила 7 мини-игр в стиле приставки Sega в честь Олимпиады в Токио

Новый проект является самым крупным за всю историю IT-компании. Как пишет ТН, в создании свежего дудла Google помогала японская анимационная студия STUDIO 4°C.

Что интересно, каждая мини-игра представляет из себя ту или иную спортивную дисциплину, которая была введена впервые или наоборот, вернулась на летние олимпийские соревнования. К таковым относятся скейтбординг, настольный теннис и скалолазание.