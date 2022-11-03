Google выпустила собственное приложение для запуска Android-игр на Windows

Прямо сейчас Google Play Games for Windows предлагает сыграть в 85 игр. Все они бесплатны и работают по системе free to play.

Из системных требований сервиса можно отметить наличие Windows 10 не ниже версии 2004, 8 ГБ оперативной и 20 ГБ постоянной памяти, а также права Администратора.