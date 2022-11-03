Google выпустила собственное приложение для запуска Android-игр на Windows

Google выпустила собственное приложение для запуска Android-игр на WindowsОтдельно от Microsoft
Компания Google объявила о старте бета-тестирования сервиса Google Play Games на компьютерах. Стоит отметить, что это отдельный проект, никак не связанный с запуском Android-приложений на Windows за авторством Microsoft.
На данный момент принять участие в бете могут пользователи из Гонконга, Тайваня, Южной Кореи, США, Канады, Мексики, Бразилии, Индонезии, Филиппин, Малайзии и Сингапура.
Google также оставила возможность подписаться на новостную рассылку и узнать сроки выхода приложения в вашем регионе. Для этого достаточно перейти на официальный сайт сервиса.
Прямо сейчас Google Play Games for Windows предлагает сыграть в 85 игр. Все они бесплатны и работают по системе free to play.
Из системных требований сервиса можно отметить наличие Windows 10 не ниже версии 2004, 8 ГБ оперативной и 20 ГБ постоянной памяти, а также права Администратора.