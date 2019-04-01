Google запустила на Картах «Змейку»

Компания Google, традиционно, запускает на 1 апреля интересные проекты. Не стал исключением и 2019 год. Разработчики Карт Google (Google Maps) добавили в приложение сыграть в классическую игру «Змейка» в крупнейших городах планеты.

«Змейка» будет доступна в меню мобильных приложений Google Maps для iOS и Android примерно в течение недели. Также Google запустила специальный сайт snake.googlemaps.com, где можно сыграть через десктопный или мобильный браузер.