Google запустила облачные игры в обход ограничений на iPhone и iPad

Ничего нового, правда, поисковый гигант не придумал, сообщает TechCrunch. Как и в случае с сервисом GFN от NVIDIA, Google Stadia работает на iPhone и iPad в виде веб-приложения, запускаемого в Safari.

Для того, чтобы начать играть через Stadia, пользователям необходимо зайти на сайт сервиса. За каждую игру придётся платить отдельно. Правда, можно оформить подписку Stadia Pro за 9,99 долларов в месяц — тогда часть игр будет доступна бесплатно. Для того, чтобы облачный гейминг Google заработал на вашем устройстве, оно должно быть обновлено как минимум до iOS 14.3.