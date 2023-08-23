Господдержку на создание игр получат лишь проекты, основанные на движке VK

Это тот самый движок, на который VK планирует потратить 1 млрд рублей.

Ассоциация разработчиков видеоигр АПРИОРИ представила стратегию, которая также предполагает обязательную предустановку российских игровых платформ VK Play и RuStore на все электронные устройства к 2024 году.

Эти инициативы разделены на четыре основных направления: технологии, инвестиции, нормативно-правовые акты и образование.

Однако, не все участники игровой индустрии России приветствуют нововведения. Некоторые студии разработки выразили опасения относительно возможного монополизирования рынка в пользу VK.

Василий Овчинников, гендиректор Организации развития видеоигровой индустрии, подчеркнул, что многие предложения в документе вызывают вопросы, особенно в части ориентирования господдержки исключительно на пользователей NAU Engine.