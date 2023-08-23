Господдержку на создание игр получат лишь проекты, основанные на движке VK

Господдержку на создание игр получат лишь проекты, основанные на движке VKНо не все поддержали такую инициативу
Согласно новой стратегии развития игровой индустрии России до 2030 года, разработчики видеоигр смогут рассчитывать на государственную поддержку только при использовании игрового движка NAU Engine.
Это тот самый движок, на который VK планирует потратить 1 млрд рублей.
Ассоциация разработчиков видеоигр АПРИОРИ представила стратегию, которая также предполагает обязательную предустановку российских игровых платформ VK Play и RuStore на все электронные устройства к 2024 году.
Эти инициативы разделены на четыре основных направления: технологии, инвестиции, нормативно-правовые акты и образование.
Однако, не все участники игровой индустрии России приветствуют нововведения. Некоторые студии разработки выразили опасения относительно возможного монополизирования рынка в пользу VK.
Василий Овчинников, гендиректор Организации развития видеоигровой индустрии, подчеркнул, что многие предложения в документе вызывают вопросы, особенно в части ориентирования господдержки исключительно на пользователей NAU Engine.