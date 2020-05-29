Готическая ролевая игра Darkest Dungeon стала временно бесплатной

Darkest Dungeon представляет из себя пошаговую ролевую игру в готическом стиле. Особенностью данной игры является то, что приключения персонажей влияют на их душевное здоровье. Геймерам предоставляется возможность собрать, а также обучить и возглавить команду героев, которые наделены индивидуальными недостатками.

Напомним, что в обычное время тайтл продается за 449 рублей, тогда как вплоть до 1 июня в него можно сыграть абсолютно бесплатно. Кроме того, на игру до 1 июня действует 75% скидка, благодаря чему купить ее можно всего за 112 рублей.