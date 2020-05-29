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Готическая ролевая игра Darkest Dungeon стала временно бесплатной
Кроме того, ее можно купить с 75% скидкой
В последнее время онлайн-магазины по продаже игр все чаще начали раздавать тайтлы абсолютно бесплатно. Так, в популярном сервисе цифровой дистрибуции Steam готическая ролевая игра Darkest Dungeon стала временно бесплатной.
Darkest Dungeon представляет из себя пошаговую ролевую игру в готическом стиле. Особенностью данной игры является то, что приключения персонажей влияют на их душевное здоровье. Геймерам предоставляется возможность собрать, а также обучить и возглавить команду героев, которые наделены индивидуальными недостатками.
Напомним, что в обычное время тайтл продается за 449 рублей, тогда как вплоть до 1 июня в него можно сыграть абсолютно бесплатно. Кроме того, на игру до 1 июня действует 75% скидка, благодаря чему купить ее можно всего за 112 рублей.