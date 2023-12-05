Готовьтесь раскошелиться: PlayStation 5 Slim доступен для предзаказа в «М.Видео-Эльдорадо»

Более тонкая и легкая PlayStation 5 Slim поступит на полки магазинов в конце декабря 2023 года. Эта консоль, оснащенная SSD накопителем емкостью 1 ТБ и обновленным дизайном с глянцевыми верхними панелями и матовыми нижними, может стать кому-то подарком на Новый год, но лучше взять оригинальную PlayStation 5, размеры такой наценки не стоят.

Также «Эльдорадо» запустила серию распродаж и расширила выбор игр на дисках: в каталоге появились Marvel's Spider-Man 2, EA Sports UFC 5, Assassin's Creed Mirage, Super Mario Bros. Wonder, Red Dead Redemption и трилогия Metal Gear Solid для Nintendo Switch.