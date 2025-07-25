GPD представила WIN 5 — первую портативную консоль на базе AMD Strix Halo с Radeon 8060S

Полноценно новинку покажут 1 августа на выставке ChinaJoy 2025. Консоль внешне напоминает модель WIN 4, но при этом осталась в компактном форм-факторе.

GPD уже продемонстрировала работу устройства в действии — WIN 5 запускает игру Black Myth: Wukong и показывает впечатляющие 210 fps, хотя точные настройки графики и разрешение не уточняются.

Это первое появление GPU Radeon 8060S в портативной системе. По данным источников, производительность устройства будет значительно выше по сравнению с предыдущим поколением на базе APU 8840U, но и цена может вырасти.

Например, модель на HX 370 сейчас продаётся за $1370. GPD тесно сотрудничает с AMD и одной из первых начала работать с новым поколением чипов.

Хотя стоимость WIN 5 пока не раскрыта, можно ожидать, что она окажется в премиум-сегменте.