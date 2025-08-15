GPD Win 5: портативка на AMD Strix Halo мощнее конкурентов, но без встроенной батареи

Это первый гаджет с APU AMD Strix Halo, предлагающий характеристики выше, чем у систем на Ryzen HX 370 или Ryzen Z2 Extreme, которые еще даже не вышли.

Главная особенность Win 5 — отсутствие встроенной батареи и клавиатуры. Питание обеспечивают внешние съёмные «рюкзаки» ёмкостью 80 Вт·ч, которые можно быстро заменить благодаря функции гибернации. Также возможна работа от комплектного блока питания на 180 Вт.

Устройство оснащено 7-дюймовым LTPS-дисплеем с частотой 120 Гц, процессором Ryzen AI Max+ 395 (16 ядер Zen 5), графикой Radeon 8060S (40 CU до 2,9 ГГц) и до 128 ГБ LPDDR5x-памяти.